Concessão da BR-040: nova gestão entre Juiz de Fora e Rio promete modernização da rodovia

O trecho da BR-040 que liga Juiz de Fora (MG) ao Rio de Janeiro (RJ), com 218,9 km, foi concedido nesta terça-feira (30 de abril) ao Consórcio Nova Estrada Real, formado pelas empresas Construcap, Ohla e Copasa. O leilão aconteceu na sede da B3, em São Paulo.

Como foi o leilão

O consórcio vencedor ofereceu 14% de desconto sobre a tarifa básica de pedágio, derrotando os grupos EPR (3,08%) e a espanhola Sacyr (1%). O contrato terá validade de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 8,84 bilhões.

O que será feito

Entre as melhorias previstas no contrato estão:

13,1 km de duplicações;

86,6 km de faixas adicionais;

11,7 km de ciclovias;

14,6 km de vias marginais;

13 correções de traçado;

13 viadutos e 12 passarelas;

E a tão esperada conclusão da Nova Subida da Serra de Petrópolis, com três faixas por sentido, túneis e viadutos – incluindo um túnel com 4,6 km – com entrega prevista até o 6º ano da concessão.

Situação anterior

A rodovia era operada pela Concer, cujo contrato com a União terminou oficialmente. A empresa tentou manter a gestão por meio de ações judiciais e propostas de repactuação, mas o Tribunal de Contas da União (TCU) determinou um novo processo licitatório, encerrando definitivamente a concessão anterior.

Mudança importante no pedágio

Atualmente, uma das praças de pedágio fica em Simão Pereira (MG), no km 816,7 da BR-040. Essa localização foi alvo de críticas dos moradores, já que a praça fica dentro do pequeno município mineiro, gerando impacto direto sobre a população local.

Com a nova concessão, essa praça será transferida para Comendador Levy Gasparian (RJ), no km 3 da rodovia, até o final do primeiro ano de gestão do consórcio. A mudança atende a uma antiga reivindicação da população de Simão Pereira e busca tornar a cobrança mais justa em relação ao tráfego de longa distância.