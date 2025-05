Festa do Trabalhador da PMAP reuniu centenas de pessoas

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba realizou, com grande sucesso, na noite de quarta-feira, 30 de abril, a tradicional Festa do Trabalhador, reunindo centenas de pessoas no último fim de semana. Diferente dos anos anteriores, quando o evento era promovido em espaços públicos, a celebração de 2025 aconteceu no Sítio Pica-Pau, localizado no bairro Ilha Gama Cerqueira.

O evento contou com a participação maciça dos servidores municipais, vereadores eleitos, trabalhadores da Câmara Municipal e seus familiares. Em clima de confraternização e valorização dos profissionais que movem a máquina pública, a festa ofereceu uma noite especial, marcada por música, brindes e boa comida.

Ao longo da comemoração, dezenas de brindes foram sorteados, animando ainda mais o público presente. Os convidados puderam saborear um jantar completo, acompanhado de refrigerantes e cerveja gelada, tudo oferecido gratuitamente.

A animação musical ficou por conta do cantor Felipe Deluka, com destaque para a apresentação da cantora Leiliane Ribeiro, que encantou a todos com sua performance e voz marcante, já reconhecida pelos além-paraibanos.

O prefeito Paulo Henrique Marinho Goldstein, sua esposa — a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mônica Goldstein —, a vice-prefeita Guaraciaba Germello de Marca (Guará) e todo o secretariado municipal marcaram presença, reforçando o compromisso da gestão com o reconhecimento dos servidores e o fortalecimento da união entre os diversos setores do poder público.