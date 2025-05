Feira Encantos da Terra celebra o Dia das Mães com arte, cultura e lazer em Além Paraíba

No próximo sábado, 3 de maio, a Praça do Porto, em Além Paraíba (MG), será palco da edição especial de Dia das Mães da Feira Encantos da Terra. Com início às 9h e encerramento às 13h, o evento promete encantar o público com uma programação recheada de arte, cultura, lazer, gastronomia e música.

A iniciativa visa homenagear aquelas que são sinônimo de amor e dedicação, oferecendo uma manhã especial para toda a família. “É um momento de celebração e valorização, pensado com muito carinho para as mães da nossa cidade”, destacou a organização.

Realizada com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a feira é uma oportunidade para reunir a comunidade em um ambiente acolhedor e festivo. A prefeitura convida a população a comparecer em peso, levando seus familiares para vivenciar essa experiência cultural e afetiva.