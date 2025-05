Tradição e cultura no interior: Córrego da Prata recebe a 3ª edição do “Café, Cachaça e Viola” neste sábado

Neste sábado, 3 de maio, o distrito de Córrego da Prata, no município de Carmo (RJ), será o destino ideal para quem aprecia cultura popular, boa música e sabores típicos da região. A partir das 11h, acontece a 3ª edição do evento “Café, Cachaça e Viola”, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais do interior fluminense.

Com entrada gratuita, a programação contempla uma série de atividades que valorizam as raízes da comunidade local. O dia começa com atrações culturais como apresentações de capoeira, exposições artísticas e a encantadora “dança do café”, protagonizada por crianças do distrito. A festa também conta com uma cantina organizada pela Associação de Produtores Rurais e Moradores de Córrego da Prata (Aprumcop), que oferecerá quitutes típicos e bebidas artesanais.

À noite, a música toma conta do espaço com dois shows esperados pelo público. O cantor Paulo Siqueira sobe ao palco às 19h, trazendo um repertório de clássicos sertanejos. Em seguida, às 22h, é a vez de Luan Severo animar o público com muito modão e sucessos da música regional.

Um dos destaques do evento é a participação da renomada Cachaça da Quinta, premiada internacionalmente, que marcará presença com uma experiência de degustação e venda de seus produtos, reforçando a valorização dos produtores locais e da cultura do campo.

“Café, Cachaça e Viola” é uma realização da Prefeitura de Carmo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da TurisRio e da Aprumcop. A iniciativa fortalece o turismo rural e o sentimento de pertencimento da comunidade, além de atrair visitantes de diversas regiões.

A expectativa dos organizadores é de mais uma edição de sucesso, com grande participação do público e celebração das riquezas do interior. Para quem busca um sábado diferente, cheio de sabor, tradição e música boa, o destino é certo: Córrego da Prata.