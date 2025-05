Além Paraíba recebe neste domingo a 1ª Corrida do Bahamas

Neste domingo, 4 de maio, Além Paraíba será tomada pelo espírito esportivo com a realização da 1ª Corrida do Bahamas. A prova integra o Circuito Bahamas de Esportes 2025 e acontecerá no Espaço Recreativo Dr. Miguel Belmiro de Souza – o popular Vassourão. A largada das provas principais será às 8h.

Promovido pelo Supermercado Bahamas em parceria com a Prefeitura Municipal, o evento conta com apoio da Ambev e da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e a convivência saudável entre diferentes gerações. A programação foi pensada para incluir todas as idades. A Corrida Infantil está prevista para às 9h, garantindo espaço para os pequenos também participarem.

A cerimônia de premiação dos campeões acontecerá às 10h.

Os participantes foram divididos em dois percursos: uma corrida de 6 km e uma caminhada de 3 km, ambos traçados pelas ruas de Além Paraíba, conforme mapa divulgado pela organização. A largada e a chegada acontecem no mesmo ponto: o Vassourão, que será o coração da celebração esportiva na cidade.

As inscrições ocorreram entre os dias 7 e 28 de abril, com vagas esgotadas rapidamente. Os atletas inscritos estão recebendo um kit especial contendo camisa de poliamida, sacola ecológica e brindes dos patrocinadores.

Além do incentivo ao esporte, o evento promove o lazer em família, com infraestrutura de apoio, pontos de hidratação e ambiente seguro para os participantes. A Corrida do Bahamas já é considerada uma das grandes atrações esportivas da região em 2025.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.circuitobahamas.com.br ou nas redes sociais do Circuito Bahamas e da Prefeitura de Além Paraíba.