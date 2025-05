Estrela Dalva celebra a 7ª Festa do Cavalo com tradição, música e cultura rural

Nos dias 4 e 5 de maio de 2025, a cidade de Estrela Dalva, localizada na Zona da Mata mineira, será palco da 7ª edição da tradicional Festa do Cavalo. O evento, que já se consolidou como um dos mais aguardados da região, promete reunir cavaleiros, famílias e entusiastas da cultura rural em um fim de semana repleto de atividades e celebrações.

Programação diversificada

A festa contará com uma ampla programação que inclui uma grande cavalgada, concurso de marcha com premiações para os melhores colocados em diversas categorias, shows musicais ao vivo com artistas convidados, praça de alimentação com comidas típicas, feira local e exposição de animais. A entrada é gratuita, e a estrutura do evento foi planejada para garantir conforto e segurança a todos os participantes, com equipes de apoio, patrulhamento, sinalização adequada e presença de ambulância com equipe de primeiros socorros.

*Valorização da cultura local*

Mais do que uma festividade, a Festa do Cavalo de Estrela Dalva é uma celebração da identidade cultural do município, destacando a importância do cavalo na história e no cotidiano da comunidade. O evento promove o encontro entre gerações, fortalecendo os laços entre os moradores e valorizando as tradições sertanejas que fazem parte do patrimônio imaterial da região.

*Informações adicionais*

Para mais detalhes sobre a programação e atualizações do evento, os interessados podem acompanhar as redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Estrela Dalva e da Secretaria de Cultura e Turismo. A cidade também oferece opções de hospedagem para visitantes de outras localidades que desejam participar da festa.

A 7ª Festa do Cavalo de Estrela Dalva é uma oportunidade imperdível para vivenciar a riqueza da cultura rural mineira em um ambiente acolhedor e festivo.