Terminam hoje as inscrições para concurso de fotografias em Aventureiro

A Secretaria Municipal de Cultura de Santo Antônio do Aventureiro, com o apoio da Pasta Municipal de Turismo, está realizando o 1º Concurso de Fotografia do município serrano. Segundo o titular da Pasta, Anderson Medeiros, o Andinho, serão premiados os três primeiros classificados. “Atendendo pedidos, as inscrições, que seriam encerradas nesta segunda-feira, dia 28 de abril, agora vão até o dia 05 de maio, às 17 horas”, salientou o titular da Pasta da Cultura Aventureirense,

Segundo Andinho, o concurso tem por objetivo sensibilizar, promover e despertar a arte da fotografia, bem como revelar um olhar único e original sobre a realidade do município divulgando a cultura local.

Com a denominação “Minha cidade como eu vejo”, o concurso é aberto para todos os maiores de 14 anos sem limite de idade, com residência no município, e cada participante poderá apresentar até duas imagens. Cada participante escolhido como finalista será informado através de e-mail, telefone ou rede social.

Os vencedores serão anunciados na abertura do 6º Motofest de Santo Antônio do Aventureiro, dia 16 de maio, às 18h30min.

O regulamento está disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, através do link https://www.pmsaa.mg.gov.br/cultura/arqui/regulamentofotografia_001_2025.pdf.

Fonte e imagem: SMC-SAA