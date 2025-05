Homem é preso e acusado de abusar mulheres durante passeios de moto aquática

Cabo Frio - Um homem de 41 anos foi preso na última quarta-feira (30), na Praia do Forte, em Cabo Frio, acusado de abusar sexualmente de mulheres durante passeios de moto aquática. A ação faz parte da Operação Scoota Aquática, conduzida pela Delegacia de Itaipu, em Niterói, e foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (1).

De acordo com as investigações, o suspeito utilizava redes sociais para atrair mulheres com convites enganosos para momentos de lazer à beira-mar. Durante os passeios, cometia os abusos e, caso as vítimas tentassem resistir, ele recorria a ameaças ou as forçava a pular no mar.

A prisão foi realizada após monitoramento do acusado com uso de ferramentas de inteligência. Ele foi localizado no momento em que se preparava para encontrar uma nova possível vítima.

O homem segue preso e está à disposição da Justiça.