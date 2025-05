Boletim Epidemiológico semanal alerta para crescimento nos casos de dengue em Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (05) o Boletim Epidemiológico referente ao período de 28 de abril a 05 de maio de 2025, com os dados atualizados sobre as arboviroses monitoradas no município: dengue, chikungunya, zika e oropouche.

No levantamento semanal, foram notificados 22 novos casos suspeitos de dengue e 1 de chikungunya. Não houve registro de casos de zika nem oropouche neste período.

Dados acumulados em 2025:

Dengue: 697 casos notificados, 179 confirmados e 1 óbito registrado.

Chikungunya: 10 notificações, com 4 casos confirmados.

Zika: nenhum caso notificado ou confirmado.

Oropouche: 2 casos confirmados de um total de 0 notificações (foram detectados por exames de rotina).

Nenhum óbito está em investigação.

A Secretaria de Saúde reforça o alerta: o combate ao mosquito Aedes aegypti é fundamental e depende da colaboração de todos. Elimine água parada, verifique vasos de plantas, pneus, calhas e caixas d’água.

Dicas importantes:

Coloque garrafas vazias de cabeça para baixo.

Armazene o lixo em sacos plásticos e mantenha as lixeiras bem fechadas.

Mantenha calhas e ralos limpos e desobstruídos.

Vamos juntos vencer essa luta!

Evitar a proliferação do mosquito é proteger vidas.