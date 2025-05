20ª Edição da APAE Country promete agitar Além Paraíba com muita música e solidariedade

A alegria, a solidariedade e a tradição se encontram mais uma vez no 20º APAE Country, promovido pela APAE de Além Paraíba (MG). O evento será realizado no dia 10 de maio e promete uma noite inesquecível com atrações musicais de peso e muita animação.

Nesta edição especial, o público poderá curtir os shows da Banda Kassiós, Matheus Andrade, o grupo Batidão Sertanejo, além das batidas do DJ Heider Costra. Tudo isso em um ambiente acolhedor, preparado com muito carinho para reunir famílias, amigos e amantes da boa música sertaneja.

A entrada será solidária: 1kg de alimento não perecível ou ticket alimento, com preferência para itens como arroz, feijão, açúcar e óleo. A arrecadação será destinada às ações da APAE, que há décadas realiza um trabalho essencial para pessoas com deficiência no município.

A organização reforça que não será permitida a entrada com cooler, bolsa térmica, garrafas de vidro ou copos cheios.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Além Paraíba e da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, o evento é uma grande oportunidade para se divertir e ainda fazer o bem.