PMR apreende drogas e prende motorista de aplicativo por tráfico na MGC-393 em Além Paraíba

Na madrugada desta terça-feira, 06 de maio de 2025, durante a Operação Sentinela das Estradas, a Guarnição do Segundo Grupamento da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Além Paraíba-MG realizou uma importante apreensão de entorpecentes e prendeu um homem de 51 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação aconteceu na altura do KM 46 da rodovia MGC-393, no trecho entre Além Paraíba e Estrela Dalva. A equipe policial — composta pelo sargento Cazarim, sargento Cândido e cabo Gerônimo — abordou um veículo VW Voyage de cor prata, utilizado para transporte por aplicativo. Durante a abordagem, os militares perceberam comportamento suspeito por parte do condutor.

Diante da atitude do motorista, os policiais realizaram uma busca minuciosa no interior do veículo. No chão, atrás do banco do motorista, foi localizada uma sacola plástica contendo três barras (ou tabletes) de maconha e uma barra de cocaína em forma de pedra. Também foram encontrados um papelote de cocaína e a quantia de R$ 58,25 em espécie.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e o homem de 51 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil regional de plantão, na cidade de Leopoldina-MG, onde ficou à disposição da Justiça.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais com a segurança nas estradas, destacando o trabalho constante de fiscalização e combate ao crime.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária – PMRv/MG – 54 anos cuidando da sua segurança nos caminhos de Minas.