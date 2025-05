Paróquia de São José inicia celebrações do mês de Maria em Além Paraíba

A Paróquia de São José, em Além Paraíba (MG), iniciou no domingo, 4 de maio, as atividades do Mês Mariano com a primeira coroação de Nossa Senhora. A cerimônia foi conduzida pelo Cônego Edmílson Ferreira e a participação das crianças da catequese marcou o começo das homenagens à Virgem Maria, tradicionais no mês de maio.

As coroações de Nossa Senhora na Igreja Matriz de São José acontecerão ao longo de todo o mês de maio, sempre aos domingos, como parte das atividades dedicadas à devoção Virgem Maria.

Além das celebrações religiosas, a paróquia promove também a Quermesse de Maio, realizada todos os domingos após a missa das 18h. O evento conta com barracas de comidas típicas, como doces, salgados e o popular taqui, reunindo fiéis e visitantes em um ambiente de confraternização. É a tradicional "Festa de Maio", realizada atualmente em moldes mais simples, sem a grandiosidade do passado.

A quermesse tem caráter beneficente, com a renda destinada à manutenção da paróquia e a projetos sociais.