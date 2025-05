Duas Barras celebra 134 anos com o 6º Festival do Aipim com Torresmo e shows de grandes nomes da música

Duas Barras se prepara para celebrar seus 134 anos com o 6º Festival do Aipim com Torresmo, um dos eventos mais esperados da região. A festa reúne música, gastronomia e cultura em quatro dias de programação intensa.



A abertura acontece no dia 8 de maio com Thaeme & Thiago, trazendo romantismo e sucessos para embalar o público. No dia seguinte, 9 de maio, Israel Novaes comanda o palco com muito arrocha e animação.



No sábado, 10 de maio, Lucas Lucco será a grande atração, prometendo um show cheio de energia e hits conhecidos. E no domingo, 11, a festa segue com artistas locais, valorizando a tradição e o talento regional.



O evento também contará com apresentações de nomes como Paulo Siqueira, Sandro Mello, Luan Severo, Brendha Moraes, Janael Costa, Daniel Monnerat, Viola de Seis, Trio Lumiar, Baião de Três, DJ Tchoco e Luiz André.



Realizado pela Prefeitura de Duas Barras e pela Secretaria de Cultura e Turismo, o festival promete atrair moradores e visitantes com muita alegria, comida típica e atrações para todos os gostos.