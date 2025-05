Prefeitura de Pirapetinga divulga atrações da IX Expo do Cavalo Mangalarga Marchador

A Prefeitura de Pirapetinga/MG divulgou, na última sexta-feira, 02 de maio, a programação oficial da IX Expo do Cavalo Mangalarga Marchador, um dos eventos mais aguardados da região. Com entrada franca, a festa acontece entre os dias 14 e 18 de maio e promete reunir famílias, criadores de cavalos, turistas e amantes da música em uma grande celebração cultural, esportiva e rural.

A grade de shows contempla artistas de destaque no cenário nacional e atrações para todos os gostos, incluindo música gospel, forró e sertanejo. Além das apresentações musicais, a Expo contará com shows regionais, parque de diversões, motocross e diversas outras atrações, reforçando o caráter plural do evento.

Confira a programação principal:

· 14/05 (terça-feira) – Jefferson & Suellen (Gospel)

· 15/05 (quarta-feira) – Mayck & Lyan, tradicional dupla sertaneja formada pelos irmãos Wilson José de Meira Junior (Mayck)

· 16/05 (quinta-feira) – Bonde do Forró (Forró)

· 17/05 (sexta-feira) – Luan Pereira, destaque do sertanejo atual e intérprete do sucesso “Dentro da Hilux”

· 18/05 (sábado) – Ícaro & Gilmar (Sertanejo)

A realização do evento é da Prefeitura Municipal de Pirapetinga, com produção da FMG Produções e Eventos. A expectativa é de que a edição de 2025 bata recorde de público e movimentação econômica, com forte presença de visitantes de toda a região.

A IX Expô do Cavalo Mangalarga Marchador promete ser inesquecível, unindo tradição, cultura, lazer e entretenimento para todas as idades.