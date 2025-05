Chefe do CV é preso por sequestrar, torturar e executar 3 crianças

Policiais militares do Rio de Janeiro (PMERJ) prenderam, na segunda-feira, 05 de maio, um dos chefes do tráfico de drogas no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A área é um dos principais redutos da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O traficante Lucas do Nascimento Bruno responde pela morte de três crianças no Morro do Castelar, ocorridas em 2020.

De acordo com o comando do batalhão, “LC” ou “Luquinha” também estava foragido da Justiça. Com ele, os militares do 39º Batalhão da Polícia Militar (Belford Roxo) encontraram uma pistola Glock calibre 40. Lucas foi encaminhado à 54ª Delegacia de Polícia.

Lucas Matheus, 8 anos, Alexandre da Silva, 10, e Fernando Henrique, 11 foram vistos com vida pela última vez em 26 de dezembro de 2020, quando saíram de casa para jogar futebol em um campo em Areia Branca. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), os meninos foram sequestrados por traficantes da região e submetidos a uma série de tortura.

Os bandidos estariam se vingando pelo suposto roubo de um passarinho do parente de um deles. Um dos meninos não resistiu e morreu ainda durante os espancamentos. Os outros dois foram executados em seguida. O caso foi denunciado ao Comitê contra o Desaparecimento Forçado da Organização das Nações Unidas (ONU). Em dezembro de 2021, uma operação prendeu cinco suspeitos de envolvimento direto no crime.