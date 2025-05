Ainda sem papa: fumaça preta volta a sair da chaminé da Capela Sistina; votações do conclave serão retomadas à tarde

Fumaça preta na manhã do 2º dia do conclave, em 8 de maio de 2025. — Foto: REUTERS/Hannah McKay

A chaminé da Capela Sistina expeliu fumaça preta na manhã desta quinta-feira (8), no horário de Brasília, o que significa que não houve consenso entre os cardeais nas duas primeiras votações do 2º dia de conclave. O novo papa ainda pode sair nesta quinta — duas novas votações vão ocorrer à tarde.

Esta é a segunda fumaça preta deste conclave, e significa que não houve definição de papa nas três primeiras votações realizadas pelos cardeais.

A primeira fumaça deste conclave, na quarta-feira, saiu com cerca de duas horas de atraso em relação ao indicado pelo Vaticano. A fumaça da manhã desta quinta-feira também demorou mais para sair em relação aos últimos dois conclaves, em 2013 e 2005.

No entanto, os fiéis da Igreja Católica ainda poderão ver um novo papa ser anunciado nesta quinta-feira, porque duas novas rodadas de votação no conclave ocorrerão durante a tarde:

Perto de 12h30 (no horário de Brasília): terceira rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca. Se não for definido, nada acontecerá;

Perto de 14h: quarta rodada de votação do dia. Se o papa for definido, sairá fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Se não houver definição, sairá fumaça preta.

O cardeal decano Giovanni Battista Re, de 91 anos, afirmou esperar que o novo papa seja definido ainda nesta quinta. Pela tradição da Igreja, Battista Re era quem deveria ser o celebrante do conclave, mas por conta da idade ele foi substituído pelo cardeal Pietro Parolin.

"Espero que, ao retornar a Roma nesta noite, já encontre a fumaça branca. Estou particularmente feliz por estar aqui no início do conclave, para que o Espírito Santo possa soprar com força e assim seja eleito o papa de que a Igreja e o mundo de hoje precisam", afirmou Battista Re.