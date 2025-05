Paloma Coutinho é reeleita presidente da União da Colina

A Escola de Samba União da Colina, tradicional agremiação do Morro da Conceição com mais de 70 anos de história, realizou nesta terça-feira, 07 de maio, a eleição de sua nova diretoria para o biênio 2025-2026. Em pleito realizado na sede da escola, foi reeleita como presidente Paloma Coutinho, que segue no comando da entidade desde 2023. Ao seu lado, permanece o vice-presidente, o advogado Moisés Tavares.

A nova diretoria da União da Colina ficou composta da seguinte forma:

· Presidente: Paloma Silva Coutinho

· Vice-Presidente: Moisés Carvalho Tavares

· 1º Tesoureiro: Leonardo Baganha Alves

· 2ª Tesoureira: Marcella Oliveira

· 1ª Secretária: Cinthia Amaral

· 2ª Secretária: Vanessa Santos

· Diretores de Patrimônio: Matheus Figueiredo e Cláudia Amaral

· Diretor de Harmonia: Joelson Assunção

· Diretores de Bateria: Junior Netto e Leonardo Vieira Ribeiro

· Diretora Social: Ana Clara Amaral Assunção

· Diretor de Carnaval: Filiphe Matheus de Oliveira

Em conversa com a reportagem, Paloma destacou os motivos que a levaram a concorrer novamente à presidência e reforçou seu compromisso com o resgate do Carnaval da cidade:

“Então, o que me levou a ser candidata de novo à eleição do Colina são os trabalhos que não podem parar, né? Quando a gente assumiu esse compromisso lá em 2023, com a busca e o desejo do Carnaval, eu sabia da responsabilidade. Nesses dois anos de mandato não conseguimos colocar o Carnaval na rua, por conta da ausência de desfile na cidade, e eu não podia sair sem ter a chance de levar a Colina para a avenida. O meu ideal foi pegar o Colina para não deixar o Carnaval morrer.”

Ela ainda destacou as conquistas da gestão atual, mesmo sem desfile:

“A gente construiu muita coisa nesses dois anos na quadra. Estruturamos a sede, promovemos eventos, movimentamos o Morro da Conceição. Nosso objetivo é continuar com essa dinâmica e lutar para trazer o Carnaval de volta. A gente tem que acreditar que o Carnaval pode voltar — talvez não como antes, mas que seja pelo menos um terço do que já foi. O amor pela escola, pela cultura e pelo Carnaval é o que nos move.”

A nova gestão inicia com o desafio de mobilizar a comunidade e o poder público em torno do retorno dos desfiles, mantendo viva a chama da cultura popular que pulsa forte no Morro da Conceição.