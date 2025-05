Reclamações nas redes sociais sobre abordagens no estacionamento do supermercado Bahamas geram repercussão em Além Paraíba

Além Paraíba – No início da semana passada, as redes sociais populares da cidade foram tomadas por uma onda de postagens e reclamações de moradores que manifestaram indignação com a situação vivida por clientes no estacionamento do supermercado Bahamas, localizado na ilha do Lazareto. As publicações, que rapidamente ganharam grande alcance com muitos compartilhamentos e curtidas, relatam abordagens constantes de pessoas que pedem dinheiro ou ajuda aos consumidores que chegam ao local, seja de carro ou a pé.

De acordo com os relatos, as abordagens ocorrem de forma diária, gerando desconforto em grande parte dos frequentadores do estabelecimento, que expressaram preocupação com a falta de segurança e a insistência de quem se posiciona na entrada do estacionamento. Em tom de repúdio, os internautas cobraram providências tanto da administração do supermercado quanto das autoridades municipais.

Na última segunda-feira, 5 de maio, a equipe de reportagem do Jornal Agora procurou a gerência local do supermercado Bahamas. Em resposta, fomos informados de que uma equipe terceirizada de segurança foi recentemente contratada para atuar no estacionamento, com o objetivo de garantir mais tranquilidade aos clientes durante as compras.

No entanto, até o momento, essa foi a única informação repassada à imprensa. A gerência local afirmou que encaminharia o caso aos superiores do grupo Bahamas, responsáveis por emitir um posicionamento oficial sobre a situação. A reportagem segue no aguardo da nota oficial para atualizar os consumidores e a população sobre possíveis medidas adicionais.

A situação levanta discussões sobre segurança, assistência social e o papel dos estabelecimentos comerciais em garantir um ambiente seguro e confortável para seus clientes. A expectativa é de que, com a visibilidade do caso, providências mais efetivas sejam adotadas nos próximos dias.