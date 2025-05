Indepa promove celebração especial para o Dia das Mães

Neste domingo, 11 de maio, o Esporte Clube Independente abre suas portas a partir das 13h para uma comemoração especial em homenagem ao Dia das Mães. Com uma programação pensada para emocionar e reunir famílias, o evento terá como destaque o show ao vivo do cantor Luan Severo, prometendo uma trilha sonora marcante para a data.

Reconhecido por sua presença de palco e repertório envolvente, Luan Severo promete animar o público com um show recheado de sucessos que transitam pelo sertanejo romântico e grandes clássicos da música brasileira. O clima será de festa, carinho e reconhecimento àquelas que são símbolo de amor e dedicação.

Além da atração musical, o evento contará com ambiente familiar, estrutura acolhedora e muitas surpresas para tornar o Dia das Mães ainda mais inesquecível.

A diretoria do Esporte Clube Independente reforça o convite a todos os associados e à comunidade para participarem dessa homenagem especial. “Queremos proporcionar um domingo de emoção, música e confraternização. As mães merecem todo o nosso carinho e respeito, e estamos preparando esse momento com muito cuidado e alegria”, destacou a organização.

A entrada é gratuita para sócios, e o clube oferecerá serviço de bar completo e espaço para crianças.