Campanha de Vacinação 2025 da OAB Além Paraíba

A 110ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Além Paraíba, realizou no dia 29 de abril a Campanha de Vacinação 2025, promovida pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA/MG). A ação aconteceu na Casa do Advogado, localizada na Avenida Dr. Ricardo Grimaldo Estides, e atendeu advogados e seus dependentes previamente cadastrados.

Ao todo, 57 pessoas estavam inscritas para receber a imunização, e 47 compareceram no dia da aplicação, demonstrando o compromisso da classe com a saúde e a prevenção.

A campanha é parte do calendário de cuidados oferecido pela OAB Minas e pela CAA/MG, que reafirmam seu papel no apoio à advocacia mineira, promovendo bem-estar e proteção para os profissionais da área jurídica e seus familiares.

O atendimento ocorreu das 9h às 12h30, com organização eficiente e estrutura adequada para o acolhimento dos participantes.