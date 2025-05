PMR prende dois homens com droga sintética e carro clonado em Além Paraíba

Na noite da última quarta-feira, 07 de maio, uma operação de rotina da Polícia Militar Rodoviária resultou na prisão de dois homens na rodovia MGC-393, na altura do km 46, em Além Paraíba (MG). A ação aconteceu por volta das 20h50 e revelou um caso envolvendo tráfico de drogas e adulteração veicular.

Os policiais abordaram um Chevrolet Onix de cor preta que seguia em direção ao Rio de Janeiro. De acordo com os militares, o comportamento nervoso dos ocupantes chamou atenção e motivou uma revista detalhada no veículo.

Durante a inspeção, os agentes encontraram com o passageiro — um jovem de 26 anos, natural do Espírito Santo — 19 comprimidos de uma droga sintética identificada popularmente como “abacaxizinho”. A substância, considerada recente no mercado ilegal brasileiro, foi suficiente para que ele fosse preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Além da droga, a equipe policial suspeitou da procedência do carro e realizou uma verificação técnica nos sinais de identificação. Foi então confirmado que o veículo era clonado e que o automóvel original havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro. O motorista, de 36 anos e também capixaba, foi preso pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de plantão, na cidade de Leopoldina, onde as providências legais foram adotadas. Ambos permanecem à disposição da Justiça.

A operação reforça o trabalho de fiscalização das rodovias mineiras, sobretudo nos trechos que fazem ligação com estados vizinhos, e revela a atuação constante da PMR no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas.