Além Paraíba avança para etapa regional do JEMG em São João Del-Rei

Com garra, talento e espírito esportivo, os atletas de Além Paraíba marcaram presença na grande final da etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) 2025, que terminou na última sexta-feira, 2 de maio, em Leopoldina/MG. A delegação da cidade demonstrou força nas quadras, nas arenas e no tabuleiro, conquistando expressivos resultados e elevando o nome do município entre os melhores da região.

Ao todo, os representantes de Além Paraíba alcançaram 10 primeiros lugares, 3 vice-campeonatos, 1 terceiro lugar e enfrentaram 2 eliminações, mostrando equilíbrio entre desempenho competitivo e espírito esportivo.

Confira as modalidades em que Além Paraíba foi campeã:

MÓDULO I (até 15 anos):

• Handebol Masculino – Escola Estadual La-Fayette Cortes

• Voleibol Feminino – Colégio dos Santos Anjos

MÓDULO II (até 17 anos):

• Basquete Feminino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira

• Basquete Masculino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira

• Xadrez Feminino – Escola Estadual Sebastião Cerqueira

• Xadrez Masculino – Colégio dos Santos Anjos

• Handebol Masculino – Colégio Alfa

• Futsal Feminino – Escola Estadual Dr. Alfredo Castelo Branco

• Voleibol Feminino – Colégio dos Santos Anjos

Além disso, os atletas também conquistaram importantes colocações como vice-campeonatos no handebol feminino, voleibol masculino e futsal feminino, além do 3º lugar no vôlei masculino, e demonstraram bravura mesmo nas eliminações.

Com os resultados, Além Paraíba garantiu vaga na etapa regional do JEMG 2025, que acontecerá de 23 a 29 de junho, simultaneamente em seis cidades de Minas Gerais. Representando a Região da Zona da Mata, os atletas da cidade disputarão a próxima fase em São João del-Rei, sede oficial da Regional.