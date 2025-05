Sueli Estevam celebra 50 anos com festa especial em família

No último dia 27 de abril, a querida Sueli Estevam comemorou seus 50 anos de vida em grande estilo, cercada por familiares e amigos no acolhedor espaço de festas Sítio do Tuca. A celebração teve como destaque uma deliciosa feijoada, preparada com todo carinho pela própria aniversariante — um gesto que traduz bem sua generosidade e alegria de viver.

O momento foi ainda mais especial porque Sueli dividiu a comemoração com sua filha, Lenita Estevam, que completou 30 anos no dia 10 de abril. Mãe e filha festejaram juntas, em uma celebração marcada por afeto e união.

Sueli é figura querida não só entre os seus, mas também entre nós, do Jornal Agora. Tendo atuado como repórter e colaboradora por quase duas décadas, é reconhecida por seu olhar atento, sua sensibilidade e sua lealdade à equipe — além de ser uma grande amiga de todos que fazem parte da nossa história.

A ela, todo o nosso carinho, admiração e votos de muitas felicidades! Parabéns, Sueli!