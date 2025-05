Engenheiro Flávio Galhardo celebra 70 anos com festa emocionante ao lado da família e amigos

Os 70 anos do engenheiro Flávio Galhardo, (da Prefeitura de Além Paraíba), foram celebrados com uma festa memorável no espaço Anexo Espetaria, reunindo familiares, amigos e muita música boa. A comemoração, marcada por um clima de descontração e afeto, foi embalada pela animação contagiante da banda ‘Fogo na Caixa D’Água’, que garantiu o alto astral da noite.

Casado com a professora Leila Silva, Flávio comemorou a data ao lado da esposa e das filhas Milla, Karine e Liv. O momento foi ainda mais especial com o retorno de Karine e Liv, que vieram diretamente da Europa para prestigiar o pai e reencontrar amigos e familiares em Além Paraíba.

Entre abraços, sorrisos e homenagens, a festa foi marcada pela alegria genuína de quem construiu uma história sólida, pautada pelo afeto, pela ética e pela dedicação à família e à profissão.

Na foto, Flávio posa ao lado da esposa, das filhas, dos netos e do enteado George.

Ao estimado Flávio Galhardo, os nossos parabéns e votos de saúde, felicidade e muitos anos de vida!