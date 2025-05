Design em alta: móveis de Gustavo Bittencourt estampam capa da Vogue Home

Natural do berço criativo de Além Paraíba, o designer de móveis Gustavo Bittencourt celebra mais um marco em sua carreira: suas criações estamparam a capa da edição deste mês da Vogue Home. Filho da arquiteta Cristina Bittencourt e do saudoso Odérbio Pinto, e neto de Werley Bittencort, D. Maísa, D. Áurea Pinto e do inesquecível Sr. Bimba, Gustavo traz no DNA a paixão pelas formas e pela arquitetura.

Desde os primeiros rabiscos na infância — incentivados por passeios a museus e livros de mestres como Le Corbusier e Sergio Rodrigues — ele soube que o caminho era o design. Formado em Desenho Industrial pela UFRJ e com passagem pelo Politecnico di Torino, Gustavo acumulou prêmios (Movelsul e Mercosul) e experiências em estúdios de peso antes de fincar raízes em seu ateliê na Serra de Petrópolis.

Conhecido pelo equilíbrio entre tecnologia e artesanal, o designer revela: “A madeira é meu grande amor — seu calor e diversidade enriquecem cada projeto. Mas adoro misturar materiais para explorar novas possibilidades.” É esse olhar inventivo que conquistou a Vogue Home, que apresenta nesta edição uma seleção exclusiva de peças assinadas por ele.

À frente de novos lançamentos, Gustavo adianta que segue desenhando sem amarras: “Estou sempre em busca de ideias inéditas, lendo, viajando e testando processos”. E deixa um conselho a quem aspira entrar no universo do design: “Acredite no seu potencial, lute pelos seus ideais e seja perseverante — cada etapa é parte do seu amadurecimento.”

Para conferir de perto o trabalho artesanal e as novidades do ateliê, siga o Instagram @ateliergustavobittencourt.