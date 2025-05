Idoso de 67 anos morre em acidente na BR-116

Uma colisão entre um carro e uma caminhonete deixou um idoso morto e outra pessoa gravemente ferida na tarde deste domingo (11). O acidente ocorreu no km 723 da BR-116, na altura de Muriaé – cidade localizada a cerca de 160 quilômetros de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam em sentidos opostos quando a caminhonete perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o carro. Com o impacto, os dois ocupantes do carro ficaram presos às ferragens. Chovia no momento do acidente.

O condutor do veículo, 67 anos, foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros e atendido, em seguida, ainda no local, pelo Samu-Cisdeste. O idoso apresentava fratura no fêmur, sangramento ativo e entrou em parada cardiorrespiratória durante o atendimento. Após ser reanimado, ele foi encaminhado ao Hospital São Paulo, em Muriaé, mas morreu ao dar entrada na unidade.

Outra pessoa também foi socorrida pela EcoRioMinas, concessionária responsável pela administração do trecho da BR-116, mas não há informações sobre seu estado de saúde até a publicação desta matéria. O trânsito funcionou em meia pista até a remoção dos veículos.