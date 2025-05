Família procura homem de 60 anos desaparecido desde abril

A família de Celso Romeu Alves, de 60 anos, busca informações que ajudem a localizá-lo. Ele está desaparecido desde o dia 26 de abril, em Juiz de Fora. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), Celso foi visto pela última vez por moradores do Bairro Eldorado, local onde mora, próximo ao Bar da Cecília, na Região Nordeste do município. Ele vestia camisa e bermuda brancas e usava chinelo preto.

De acordo com a filha, Sthefani Alves, que registrou a ocorrência, o pai manteve seu último contato telefônico com a atual esposa, Fátima Alves, no fim da tarde daquele dia. A família informou que já realizou buscas em hospitais da região e no Instituto Médico Legal (IML).

Por meio do acesso à conta de e-mail do Google, foi possível rastrear o telefone de Celso, cuja última localização apontada foi na Avenida Juscelino Kubitschek, na altura do Bairro Jardim Natal, na Zona Norte da cidade.

A família pede que qualquer informação sobre Celso seja comunicada pelos telefones: (32) 98819-4164 ou (32) 98864-8913.