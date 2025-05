CAFÉ & PROSA NA FAZENDA

No dia 01 de maio, feriado nacional , os internos do Lar de Idosos Ana Carneiro tiveram uma tarde bem diferente onde puderam desfrutar de um farto café colonial ofertado pelos integrantes do Projeto Re-Vivendo, na Fazenda Paraíso, de propriedade do casal Rodrigo França e Aline Torres.

A tarde de lazer, que faz parte das atividades externas dos internos, é uma iniciativa dos integrantes do Projeto Re-Vivendo, proporcionando aos internos conhecerem a história da fazenda, desfrutando das suas belezas arquitetônica e natural, propícia para um bom café colonial. Envolvidos num clima de harmonia eles aproveitaram para colocar a prosa em dia, em momentos de alegria e descontração.

Quer ser um voluntário?

Está disponível?

Venha para o Projeto Re-Vivendo e nos ajude a contar essa história.

(Texto: Sônia Carvalho / Fotos: Sônia Carvalho e Projeto Re-Vivendo )