Ação conjunta das forças de segurança prende mulher por associação ao tráfico de drogas em Carmo

Na manhã de sexta-feira, 09 de maio, por volta das 9h30, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher acusada de associação para o tráfico de drogas, no município de Carmo/RJ.

A ação foi coordenada pelo delegado titular da 112ª Delegacia de Polícia do Carmo, Dr. Luiz Henrique Ferreira Guimarães, com apoio de policiais do 30º Batalhão de Polícia Militar. A prisão foi efetuada na residência da suspeita, localizada no Loteamento Amizade, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O mandado foi solicitado com base em investigação que apura o envolvimento da mulher com o crime de associação para o tráfico. Após os procedimentos de praxe, ela será encaminhada ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da população e pede o apoio da comunidade para combater o crime na cidade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número (22) 99201-6174 (Disque Denúncia).

(Fonte: Blog Adriano Teixeira)