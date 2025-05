Eduardo Cunha mira eleitorado mineiro e adquire rádios, entre elas a Juventude FM

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, está investindo em Minas Gerais como parte de sua estratégia para retornar à política. Após décadas de atuação no Rio de Janeiro, Cunha busca consolidar uma nova base eleitoral no estado mineiro, com foco na candidatura a deputado federal em 2026.

Uma das principais ações de Cunha tem sido a aquisição de emissoras de rádio em Minas Gerais. Desde o ano passado, ele assumiu o controle de cinco estações no estado, incluindo a Rádio Juventude (95,5 FM) em Além Paraíba, na Zona da Mata. As rádios estão registradas em nome de seu genro, Daniel Cardoso Sá, casado com a deputada federal Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado.

A Rádio 95,5 FM (Rádio Juventude, Além Paraíba) possui uma programação voltada para o público gospel, segmento com o qual Cunha mantém forte identificação. A escolha da emissora reflete a intenção de Cunha de cativar o eleitorado evangélico na região.

Além das aquisições de rádios, Cunha tem marcado presença em eventos religiosos e agropecuários em Minas Gerais. Em Uberaba, por exemplo, ele se tornou patrocinador do Uberaba Sport Club e participou de leilões de gado e cultos evangélicos.

Informações extraoficiais indicam que Cunha já está articulando alianças políticas em Além Paraíba, tendo se reunido com três vereadores locais.

Essas movimentações sugerem um esforço coordenado para estabelecer uma base sólida no estado, visando sua possível candidatura em 2026.

Eduardo Cunha ganhou notoriedade nacional ao ser o principal articulador do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2016. Como presidente da Câmara dos Deputados, ele aceitou o pedido de impeachment, o que desencadeou uma crise política que culminou na saída de Dilma do cargo.

No entanto, o próprio Cunha enfrentou sérias consequências legais. Em setembro de 2016, ele teve seu mandato de deputado federal cassado por 450 votos a favor e apenas 10 contra, tornando-se inelegível até 2027. Pouco depois, em outubro do mesmo ano, foi preso preventivamente pela Operação Lava Jato, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em março de 2017, foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão.

Apesar dessas condenações, em maio de 2023, o Supremo Tribunal Federal anulou uma das sentenças contra Cunha, alegando que o processo deveria ter sido conduzido pela Justiça Eleitoral, e não pela Justiça Federal em Curitiba. Essa decisão reacendeu as especulações sobre seu possível retorno à vida política.