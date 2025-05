AEAP abre calendário com o Torneio Início de Xadrez 2025 e destaca novos talentos da modalidade

A Associação Esportiva de Além Paraíba (AEAP) realizou no último sábado, dia 10 de maio, o Torneio Início de Xadrez 2025, dando largada oficial ao calendário de competições da modalidade no município. O evento reuniu 10 enxadristas de diferentes faixas etárias, incluindo três competidores vindos da cidade vizinha de Carmo/RJ, demonstrando o crescente interesse regional pelo esporte.

O torneio, disputado em cinco rodadas no sistema suíço, com 15 minutos de reflexão por jogador, premiou os três primeiros colocados nas categorias Absoluto e Sub-17.

Confira a classificação final:

Categoria Absoluto

Samuel Batista

Audrey Souza

Francisco Carlos

Categoria Sub-17

Luiz Phelipe Marendino

Letícia Cytrângulo

Matheus Rocha

Entre os destaques do torneio está Samuel Batista, que conquistou seu primeiro título oficial após quase dois anos participando de competições organizadas pela AEAP. A jovem Letícia Cytrângulo também brilhou, mantendo o bom desempenho após sagrar-se campeã da etapa Microrregional do JEMG, realizada em Leopoldina no início deste mês. Outro nome promissor revelado foi Matheus Rocha, que em sua estreia nos tabuleiros já subiu ao pódio.

A AEAP agradece a participação de todos os enxadristas e o apoio do Clube de Xadrez do Carmo, parceiro importante para o fortalecimento do xadrez na região.

Em breve, será divulgado o próximo torneio da temporada.

Acompanhe todas as novidades da AEAP pelo Instagram: @aeapxadrez

Realização e Organização: AEAP

Apoio: Clube de Xadrez do Carmo