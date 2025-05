PM realiza operação na Terra do Santo e prende membro de facção criminosa

Na tarde do dia 12 de maio de 2025, uma operação conjunta entre equipes da 52ª Companhia, AA do 68º BPM e TM da 159ª Cia TM resultou na prisão de um homem de 39 anos, identificado como G.C.R., por tráfico de drogas, violação de domicílio e cumprimento de mandado de prisão. A ação ocorreu na Rua Seis, bairro Terra do Santo, em Além Paraíba.

As equipes da Polícia Militar, coordenadas pelo Tenente Custódio, montaram um cerco estratégico após levantamento do serviço de inteligência, que apontava intensa movimentação de tráfico no local. Durante a abordagem, o autor tentou fugir, pulando muros e um barranco, chegando a invadir uma residência para se esconder. Contudo, foi perseguido e capturado pelos policiais.

Na operação, foram apreendidas 84 buchas de maconha e ainda 14 tabletes da mesma substância, 33 pinos de cocaína, uma pedra de crack e um aparelho celular. O suspeito possui passagens anteriores por tráfico de drogas e envolvimento com facções criminosas.

A operação contou com a participação das seguintes equipes:

POP 33638: Tenente Custódio, Sargento Amaral, Cabo Guilherme e Soldado Frederico

RP 25598: Sargento Leonardo e Cabo João Gomes

RP 30117: Sargento Almeida e Soldado Araújo

RP 35746: Sargento Filgueiras e Sargento Gomes

TM 34171: Sargento Herold, Sargento Ciconelli e Soldado Sarmento

O trabalho de inteligência foi apoiado pelos setores SI da 52ª Cia e AA do 68º BPM.