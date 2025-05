Além Extreme promete aventura e adrenalina em Além Paraíba

No próxim o dia 18 de maio, o CT Caçador, na Fazenda Destino, localizada em Além Paraíba, volta a ser palco do evento esportivo Além Extreme "o Desafio", que promete desafiar os limites dos participantes em modalidades radicais e cheias de adrenalina. Organizado pela Trainest Studio e a equipe Trilheiros de Além, o evento contará com três provas distintas: Trail Run, corrida com Obstáculos; Mountain Bike; e o Desafio dos Trilheiros motociclistas.

O Trail Run com Obstáculos será disputado em um percurso de 5 km, enquanto o Mountain Bike exigirá dos atletas resistência e técnica em um circuito de 15 km, dividido em três voltas. Já o Desafio dos Trilheiros também terá um trajeto de 15 km em motocicletas, igualmente dividido em três voltas, oferecendo aos competidores um verdadeiro teste de habilidade.

As largadas já possuem horários definidos: o Mountain Bike dará início às competições às 8h30, seguido pelo Trail Run com Obstáculos às 9h30, e o Desafio dos Trilheiros fechando as provas às 10h30.

Os kits para os atletas serão entregues entre 7h e 8h no local do evento.

Os organizadores destacam que as inscrições ainda estão abertas nesta, mas as vagas são limitadas. Os 100 primeiros inscritos garantem uma camisa exclusiva do evento, além de café da manhã e medalha de participação para aqueles que completarem a prova.

A entrada para o público e atletas inclui a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Hospital São Salvador.

O Além Extreme promete movimentar Além Paraíba, incentivando o esporte e promovendo uma experiência única para os amantes da adrenalina. Para quem busca superar desafios e testar seus limites, esta é a oportunidade ideal.

As inscrições podem ser realizadas através do link disponível na página oficial da Trainest Studio nas redes sociais.

O evento esportivo conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Além Paraíba e patrocínio de diversas empresas da região.