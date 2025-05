Atlético de Porto Velho do Cunha venceu Campeonato Municipal em Carmo

No último dia 4 de maio de 2025, o time do Atlético de Porto Velho do Cunha conquistou o título do Campeonato Municipal de Futebol de Carmo, no estado do Rio de Janeiro. A final, realizada no Campo do Carmelo, terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis alternados, o Atlético venceu o Galo das 6, por 6 X 5, garantindo o troféu.

A partida foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Carmo no YouTube e contou com a presença do prefeito Samuel do Romão, que também participou como comentarista do certame esportivo. A entrega das medalhas e troféus foi realizada pelo próprio prefeito. O secretário de Esporte, Marcelo Soares, expressou sua satisfação com o evento, destacando o envolvimento da comunidade e o espírito esportivo demonstrado pelas equipes.

A vitória do Atlético de Porto Velho do Cunha sobre o Galo das 6 foi amplamente celebrada pela população local, especialmente nas redes sociais, marcando um momento significativo para o futebol da região. (Da redação, com informações do Jornal da Região)