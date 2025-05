Concurso Rainha da Festa do Peão com inscrições até 16 de maio em Duas Barras

A tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Duas Barras já tem data marcada para agitar a cidade: nos dias 23, 24 e 25 de maio, a arena receberá grandes atrações e, como manda a tradição, a escolha da Rainha será um dos momentos mais aguardados do evento.

As inscrições para o Concurso Rainha da Festa do Peão estarão abertas entre os dias 12 e 16 de maio. Podem participar jovens entre 18 e 25 anos, que desejam representar a beleza, simpatia e elegância da mulher barrense em um dos maiores eventos do município.

As interessadas devem procurar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para retirar o regulamento e realizar a inscrição. Além disso, haverá um atendimento especial na Secretaria Distrital de Monnerat, no dia 15 de maio (quinta-feira), das 13h às 16h, para facilitar o acesso das candidatas da região.

O concurso acontecerá na sexta-feira, dia 23 de maio, marcando a abertura oficial da XVI Festa do Peão de Boiadeiro de Duas Barras.

Para mais informações, os contatos disponíveis são:

Leoilson : (22) 98139-5824

Ednea: (22) 98130-0271

A realização é da Prefeitura Municipal de Duas Barras, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A cidade se prepara para mais um grande espetáculo de tradição e cultura popular.