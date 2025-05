Além Paraíba realiza segunda etapa da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+

Além Paraíba se prepara para sediar, no dia 15 de maio de 2025, a segunda etapa da I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+. O evento, que será realizado na Câmara Municipal, localizada na Praça Coronel Breves, no bairro São José, acontecerá das 17h às 21h e promete reunir representantes da sociedade civil, gestores públicos e especialistas em direitos humanos para dar continuidade às discussões e à elaboração de propostas para políticas públicas voltadas à comunidade LGBTQIAPN+.

A primeira etapa da conferência foi realizada em junho do ano passado, quando foram iniciados os debates sobre os direitos e desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+ em Além Paraíba.

Com o tema “População LGBTQIAPN+: Saúde e Cidadania. Construindo a Política Pública Municipal”, a conferência é uma iniciativa do Comitê de Equidade, formado por membros da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Educação, CREAS, Conselho Municipal de Saúde e sociedade civil. O principal objetivo é promover um espaço de escuta, debate e construção coletiva de políticas públicas que garantam os direitos, a saúde, a cidadania e a inclusão social da população LGBTQIAPN+ do município.

A programação contará com uma palestra de abertura ministrada por Thiago Stephan Moreira, Coordenador de Políticas Públicas LGBTQIAPN+ de Juiz de Fora, que abordará temas relacionados aos desafios e avanços nas políticas públicas voltadas para a comunidade. Além disso, serão apresentados eixos temáticos que servirão de base para grupos de trabalho. Esses grupos terão a responsabilidade de elaborar propostas que visem fortalecer políticas públicas locais, garantindo maior proteção e acesso a direitos para a população LGBTQIAPN+.

A organização do evento ressalta a importância da participação da comunidade e de seus aliados, reforçando que a conferência representa um marco na luta por direitos e inclusão social em Além Paraíba. “Este é um momento histórico para nossa cidade. Estamos promovendo um espaço democrático de diálogo e construção coletiva, para que todos possam ser ouvidos e para que políticas públicas mais inclusivas sejam desenvolvidas”, destacou um dos organizadores do Comitê de Equidade.

Para mais informações sobre a programação e formas de participação, os interessados podem acessar as redes sociais da Prefeitura de Além Paraíba ou entrar em contato diretamente com o Comitê de Equidade.

Com essa iniciativa, Além Paraíba dá um passo importante na consolidação de direitos e no fortalecimento da cidadania para a população LGBTQIAPN+, reafirmando seu compromisso com a diversidade e o respeito às diferenças.