Vereadora Laiz Perrut é alvo de violência política de gênero e MP denuncia colega por perseguição

Política Há 1 semana Em Santo Antônio do Aventureiro - MG Justiça Eleitoral de Minas arquiva ação por abuso de poder contra prefeito eleitos de Santo Antônio do Aventureiro Com base nesse entendimento, o Tribunal determinou o arquivamento da ação e manteve a validade do resultado das urnas, assegurando a diplomação e o exercício do mandato pelos candidatos eleitos.