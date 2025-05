Unidos Três Corações convoca Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova diretoria

A Associação Carnavalesca e Recreativa Escola de Samba Unidos Três Corações torna pública a convocação para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 1º de junho de 2025, às 14h, na Avenida Euvaldo Lodi, s/n, em Além Paraíba.

A pauta da assembleia inclui:

1. Alteração do Estatuto Social;

2. Eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal para o mandato 2025/2027.

As chapas interessadas em participar do processo eleitoral deverão apresentar seus pedidos de inscrição entre os dias 15 de maio e 1º de junho de 2025, das 8h às 18h, na Rua José Mercadante, 324 – Porto Velho, Além Paraíba. As chapas devem conter os seguintes cargos: Presidente, vice-presidente, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Primeiro Secretário e Segundo Secretário.

Segundo o presidente Thiago Filgueiras, “é de extrema importância a realização das eleições. É um ato democrático que fortalece a participação e o compromisso da comunidade com o futuro da escola.”

"Contamos com a ampla participação da comunidade nesta assembleia, que é fundamental para o fortalecimento institucional da Unidos Três Corações".