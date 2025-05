Vândalos atacam a Escola Estadual Barão de São Geraldo, em Angustura

Matéria publicada nesta terça-feira (14) pelo site do Jornal Além Parahyba, sob direção de Flávio Senra, traz à tona um episódio preocupante que revela a crescente sensação de insegurança também nos distritos de Além Paraíba. O alvo, desta vez, foi o pacato distrito de Angustura, que amanheceu no último domingo com a fachada da Escola Estadual Barão de São Geraldo pichada com mensagens ameaçadoras, supostamente ligadas a uma facção criminosa. O caso reacende antigos apelos da comunidade por maior presença policial na localidade e expõe o sentimento de abandono por parte do poder público.

Confira a reportagem completa a seguir.

Um ataque provocado por vândalos mostrou que nem o distrito alemparaibano de Angustura está a salvo dos, acredita-se, traficantes de drogas.

No último domingo, nas primeiras horas manhã, moradores da centenária vila se depararam com a fachada da Escola Estadual Barão de São Geraldo, que recentemente recebera nova pintura, literalmente pichada com dizeres ameaçadores, ao que parece direcionados para alunos do educandário, tendo inclusive um sinal bastante utilizado por uma facção criminosa, no caso específico o Comando Vermelho.

Tão logo tomou conhecimento do fato, a direção do educandário tomou as devidas providências e a pichação foi coberta com nova demão de tinta. Vale ressaltar, a mesma, segundo informações de alguns moradores, levou o fato até as autoridades policiais promovendo um Boletim de Ocorrência junto a Polícia Militar.

Já de longa data, mais de 20 anos, os moradores de Angustura fazem incontáveis apelos às autoridades, através de sua Associação de Moradores, em especial ao Comando da Polícia Militar, pela criação de um Posto Avançado na localidade. A desculpa, sempre a mesma, é de que, além da falta de efetivo disponível, o Comando Geral da PM em Minas Gerais não autoriza a criação de postos avançados em áreas distritais dos municípios, o que, na opinião de muitos, é “conversa mole para boi dormir”. Diante dessas alegações, vez ou outra, uma viatura da Polícia Militar trafega pelas ruas angusturenses, valendo ressaltar que tal visita nem sempre é semanal, às vezes nem mensalmente acontece.

Pelo visto, é o que muitos alemparaibanos começam a acreditar, a Polícia Militar em Além Paraíba somente existe para aplicar multas de trânsito. Com a palavra as autoridades municipais, em especial o prefeito que é Delegado de Polícia Civil…