ACEAP lança campanha “Gente que valoriza a gente” com sorteios de iPhones em datas comemorativas

A Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba (ACEAP) lançou oficialmente a campanha anual “Gente que valoriza a gente”, uma iniciativa que une incentivo ao comércio local e a chance de consumidores ganharem prêmios ao longo de todo o ano.

A campanha tem como principal objetivo estimular as compras no comércio de Além Paraíba, promovendo os empreendimentos locais e criando uma rede de valorização mútua entre lojistas e consumidores.

Ao longo de 2025, a cada data comemorativa – Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal – será realizado o sorteio de um iPhone. Para participar, o consumidor deve realizar compras em lojas parceiras da campanha, que estarão identificadas com o QR code oficial da promoção.

Cada loja estipulará um valor mínimo de compra para habilitar o cliente ao sorteio. Após a compra, o consumidor deverá escanear o QR code disponível no estabelecimento e preencher corretamente o formulário online de cadastro. Cada compra dentro do período da campanha garante uma entrada no sorteio correspondente àquela data especial.

A ação já começa com uma edição especial para o Dia das Mães, com um sorteio que promete movimentar a cidade. Os detalhes sobre o regulamento e as lojas participantes estão sendo divulgados pelas redes sociais da ACEAP.

A campanha “Gente que valoriza a gente” reforça a importância de consumir no comércio local, ao mesmo tempo em que premia o engajamento da população com prêmios desejados e experiências especiais.