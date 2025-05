Morre aos 98 anos Divaldo Franco, referência do espiritismo mundial

Faleceu na terça-feira, 14 de maio, aos 98 anos, o médium, orador espírita e embaixador da paz Divaldo Pereira Franco. Considerado um dos maiores expoentes do espiritismo no mundo, Divaldo retornou à Pátria Espiritual após uma vida inteira dedicada à doutrina espírita e à promoção da paz, do amor ao próximo e da solidariedade humana.

O velório será realizado nesta quarta-feira (14), das 9h às 20h, no Ginásio da Mansão do Caminho, em Salvador (BA). O sepultamento acontecerá na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.

A Federação Espírita Brasileira (FEB) lamentou profundamente a perda. O presidente da entidade, Jorge Godinho, destacou a trajetória luminosa do médium:

“Lembrarmos de nosso querido amigo, mas não esquecermos que a libertação se fez. Enquanto aqui ficamos saudosos, imaginamos a festa no Plano Espiritual com a sua chegada depois de uma existência exitosa, completista, deixando esse imenso legado para a humanidade”, declarou.

Nascido em Feira de Santana (BA), em 5 de maio de 1927, Divaldo Franco iniciou sua missão espírita em 1947, ao lado de Nilson de Souza Pereira, com a fundação do Centro Espírita Caminho da Redenção. Em 1952, ambos criaram a Mansão do Caminho, complexo socioeducativo localizado em Salvador, que atualmente acolhe mais de cinco mil pessoas por dia, oferecendo apoio espiritual, educacional e material.

Ao longo de sua jornada, Divaldo realizou mais de 20 mil conferências em mais de 2.500 cidades e 71 países. Com mais de 260 obras publicadas, vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Seus livros, psicografados com mensagens de mais de 200 autores espirituais, foram traduzidos para 17 idiomas e continuam a inspirar milhões de leitores ao redor do mundo.

Além de médium e orador, Divaldo foi educador e pai de coração: registrou mais de 650 filhos que passaram pelas antigas casas-lares da Mansão do Caminho. Por sua dedicação integral à causa humanitária e espiritual, recebeu mais de 800 homenagens nacionais e internacionais, sendo reconhecido por instituições culturais, políticas, religiosas e sociais.

“Tio Divaldo”, como era carinhosamente chamado, deixa um legado de amor, caridade e sabedoria que seguirá vivo por gerações.