Ludmilla comemora decisão do STJ sobre caso de injúria racial: 'Justiça foi feita'

"Em 2017, fui chamada de 'pobre macaca' por um apresentador "ao vivo" na TV aberta. Hoje, finalmente foi reconhecido o racismo que tentei denunciar lá atrás. Essa vitória não apaga a dor, mas reforça que o racismo é crime e tem consequência. Agradeço ao sistema judiciário brasileiro por apoiar essa luta. Justiça foi feita!", escreveu a cantora.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a 5ª turma do STJ aceitou um recurso de Ludmilla para reestabelecer a condenação do apresentador Marcão do Povo por um caso de injúria racial contra a cantora. A condenação envolve o pagamento de indenização no valor de R$ 30 mil e um ano e quatro meses de prisão.

O episódio ocorreu em 2017 quando, durante uma transmissão de TV para o Distrito Federal, Marcão se referiu a artista como "pobre macaca". O apresentador pode recorrer da decisão.

Decisões da Justiça

Após idas e vindas, a condenação de Marcão a um ano e quatro meses de prisão veio em 2023, em segunda instância, pelo TJ do Distrito Federal. No ano passado, a decisão foi revista, em decisão monocrática, pela ministra Daniela Teixeira, do STJ.

No processo, a defesa do apresentador afirmava que o trecho referente a Ludmilla havia sido tirado de contexto, mas a defesa da cantora argumentou que a condenação não foi baseada em um vídeo manipulado.

Agora, o STJ revisou o entendimento da magistrada e concluiu pela validade da pena aplicada a Marcão.