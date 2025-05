Uruguaios se despedem de Pepe Mujica em cortejo pelas ruas de Montevidéu

O corpo do ex-presidente uruguaio José Mujica recebeu um cortejo fúnebre nesta quarta-feira (14), em Montevidéu. Mujica faleceu nesta terça-feira (13), aos 89 anos, vítima de um câncer no esôfago e no fígado.

O cortejo teve início na Torre Executiva, sede do Executivo uruguaio, e seguiu por locais emblemáticos da trajetória política de Mujica, incluindo a sede do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros e o Palácio Legislativo.

O corpo do ex-presidente foi transportado coberto pela bandeira uruguaia, enquanto uma multidão, com muitos vestindo preto em sinal de luto, acompanhava o trajeto.

Após a chegada ao Palácio Legislativo, o velório está programado para durar pelo menos 24 horas, com a entrada do público liberada a partir das 15h.

Não haverá limite de tempo para as despedidas. Segundo a diretora de protocolo do parlamento uruguaio, a mulher de Mujica, Lucía Topolansky, pediu que “os uruguaios que quisessem se aproximar para se despedir pudessem fazê-lo, com a melhor comodidade”.

Após o velório, o corpo de Mujica será cremado. Ele expressou o desejo de que suas cinzas sejam jogadas ao lado de sua cachorrinha Manuela, que está enterrada em sua chácara nos arredores de Montevidéu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está retornando de uma viagem à China, confirmou sua presença no funeral e embarcará para Montevidéu nesta quinta-feira (15).