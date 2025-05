Van Itinerante da CAAMG retorna a Além Paraíba com serviços voltados à advocacia

No dia 9 de maio, a van itinerante da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAAMG) esteve novamente em Além Paraíba, marcando presença na sede da Subseção local. A ação ofereceu diversos atendimentos gratuitos aos advogados e advogadas da cidade e região, com foco nos serviços do Minas Digital, Serviço Social da CAA, OAB Saúde e OAB Vox.

A iniciativa faz parte do projeto CAAMG Itinerante, que tem como principal objetivo levar aos profissionais da advocacia mineira uma estrutura de apoio descentralizada, oferecendo comodidade, acolhimento e serviços de forma mais acessível. Esta foi a segunda vez que a van passou por Além Paraíba, reforçando o compromisso da CAA com o interior do estado e com a valorização da advocacia local.

Os atendimentos ocorreram das 8h às 12h, na sede da OAB em Além Paraíba, localizada na Av. Dr. Ricardo Grimaldo Estides, nº 305, no bairro Ilha do Lazareto.