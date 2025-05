20ª APAE COUNTRY movimenta Além Paraíba com cavalgada, shows e solidariedade

No último sábado, 10 de maio, a cidade de Além Paraíba foi palco da 20ª edição da APAE COUNTRY, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário local. Realizado no espaço do Sindicato Rural, na Ilha do Lazareto, o evento reuniu uma multidão em uma grande celebração de solidariedade, cultura sertaneja e música.

Imagem: Sete Produções

Com o tema “De volta às raízes”, a festa teve início durante a tarde com uma imponente cavalgada. Cavaleiros e amazonas partiram da sede da APAE Além Paraíba em direção ao Sindicato Rural, atraindo olhares e aplausos por onde passaram. A cavalgada abriu com estilo o evento beneficente, que ao longo do dia e da noite promoveu entretenimento e arrecadação de toneladas de alimentos para a instituição.

À medida que o sol se despedia, os shows começaram a agitar o público. A noite foi embalada pelas apresentações da Banda Kassiós, Matheus Andrade, o grupo Batidão Sertanejo e o DJ Heider Costra, que garantiram o ritmo animado até a madrugada. Milhares de pessoas compareceram ao evento e dançaram ao som das atrações em um ambiente marcado pela alegria e pela união em prol de uma causa nobre.

Um dos destaques da festa foi a locução impecável de Ivanzinho, que conduziu todo o evento com atenção, simpatia e profissionalismo. Sempre presente nos momentos mais importantes, ele foi essencial para manter o público informado, engajado e participativo, além de garantir o registro e a valorização de cada detalhe da festa.

Apesar do enorme sucesso, o evento não passou ileso a algumas críticas. Nas redes sociais, frequentadores relataram longas filas para aquisição de bebidas, com esperas que chegaram a ultrapassar uma hora. Outro ponto de atenção foram as denúncias sobre alguns participantes da cavalgada que, segundo relatos, teriam tratado os animais de forma brusca. A organização ainda não se pronunciou oficialmente sobre essas reclamações, mas já há expectativa de ajustes para as próximas edições.

Com apoio da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, e da HLO Produções, a 20ª APAE COUNTRY se consolidou como um marco de retomada, reforçando o espírito de solidariedade e tradição sertaneja. Mais do que uma grande festa, o evento reafirmou seu compromisso social com a APAE e com toda a comunidade além-paraibana.

MAIS FOTOS DA 20ª APAE COUNTRY