Show de Prêmios Beneficente movimenta Além Paraíba em prol do Hospital São Salvador

No próximo domingo, dia 18 de maio, Além Paraíba será palco de um dos maiores eventos beneficentes da região: o tradicional Show de Prêmios em prol do Hospital São Salvador (HSS). A partir das 14h, o Parque de Exposições da Ilha do Lazareto receberá um grande público em uma tarde de solidariedade, emoção e grandes premiações.

Considerado o maior show de prêmios de Além Paraíba e cidades vizinhas, o evento deste ano traz uma premiação histórica. Estão em disputa cinco veículos zero quilômetro — quatro automóveis Fiat MOBI e uma caminhonete Fiat TORO. Além disso, uma rodada extra sorteará uma motocicleta, em benefício direto das Voluntárias Sociais de Além Paraíba.

As cartelas já estão no segundo lote e podem ser adquiridas por R$ 130,00. Já a cartela específica da moto tem o valor de R$ 20,00. Mais de 10.000 cartelas deverão ser vendidas até o dia do evento, reforçando a grande expectativa de público. Os interessados podem comprar suas cartelas com as Voluntárias Sociais, no próprio Hospital São Salvador, na loja Presentes e Companhia (no bairro do Carmo), na Loteria de Sumidouro, além de outros pontos que estão sendo definidos. Há também postos de venda em cidades da região, como Sapucaia, Estrela Dalva, Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro.

O evento, além de oferecer a chance de concorrer a prêmios de grande valor, tem um objetivo nobre: arrecadar recursos para a manutenção e melhoria do Hospital São Salvador, referência em saúde para Além Paraíba e municípios vizinhos.

Quem desejar curtir o evento com mais conforto também pode adquirir mesas nas barracas da Animal Eventos ou do Rotary Club. Para reservar, basta entrar em contato com Ramith, da Animal Eventos, pelo telefone (32) 9.8825-7069, ou com Cleide Machado, do Rotary Club, pelo número (32) 9.8867-0723.

Para garantir a organização e a segurança do evento, algumas medidas estão sendo tomadas pela comissão organizadora em parceria com o poder público. Haverá controle do trânsito de veículos para evitar congestionamentos e um possível nó na cidade, já que muitos carros são esperados. Também está previsto o aumento do número de ônibus para o transporte dos participantes ao Parque de Exposições e para garantir o retorno ao fim do evento. Os banheiros do parque estarão devidamente aprontados, oferecendo mais conforto ao público.

Por questões de segurança, a entrada de coolers e bolsas térmicas estará proibida. No entanto, será permitido levar bancos plásticos, cadeiras, refrigerantes, água e lanches, desde que acondicionados em sacolas plásticas. Qualquer recipiente de vidro está terminantemente proibido de ser levado ao evento.

Com ampla estrutura, clima de confraternização e premiações de tirar o fôlego, o Show de Prêmios promete ser mais uma vez um marco de solidariedade e união pela saúde da população. Participe e ajude a fortalecer essa causa!