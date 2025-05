Governo confirma 1º caso de gripe aviária e declara emergência zoossanitária

O ministro da Agricultura e Pecuária (Mapa), Carlos Fávaro, decretou estado de emergência zoossanitária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, por 60 dias, nesta sexta-feira (16/5). A decisão ocorre após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial, nessa quinta-feira (15/5), no município.

“Fica declarado, por 60 dias, estado de emergência zoossanitária no município de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, na área que abrange 10km ao redor do estabelecimento de aves comerciais onde foi detectada a ocorrência da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade”, destaca a Portaria nº 795, do Mapa.

Este é o primeiro caso de gripe aviária detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil, segundo o governo. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus, principalmente na Ásia, África e no norte da Europa.

De acordo com a Secretaria da Agricultura do RS, a suspeita de síndrome respiratória e nervosa de aves aconteceu em um local de reprodução. As amostras foram coletadas e encaminhadas a um laboratório em Campinas (SP), que confirmou o diagnóstico.

Segundo o ministro, a abrangência da área de emergência zoossanitária poderá ser alterada por ato normativo da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com a evolução das investigações epidemiológicas e dos trabalhos de vigilância zoossanitária animal em execução.