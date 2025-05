Premiação do 1º Concurso de Fotografias de Aventureiro acontece hoje

O 1º Concurso de Fotografias de Santo Antônio do Aventureiro, evento idealizado e organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, terá sua premiação realizada nesta sexta-feira (16), na abertura oficial do 6º Motofest, às 18h30min.

Segundo o titular da Pasta, Anderson Medeiros, o Andinho, o concurso, que teve suas inscrições prorrogadas até a semana passada, teve por objetivo principal sensibilizar, promover e despertar a arte da fotografia, bem como revelar um olhar único e original sobre a realidade do município divulgando a cultura local.

Com a denominação “Minha cidade como eu vejo”, o concurso estava aberto para todos os maiores de 14 anos sem limite de idade, com residência no município, e cada participante poderia apresentar até duas imagens. Cada participante escolhido como finalista foi informado através de e-mail, telefone ou rede social.

Não foi revelado o número de fotografias que participam do concurso.

Fonte e imagem: SMC-SAA