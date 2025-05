Mobilização Maio Laranja será realizada em Além Paraíba

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Além Paraíba, em parceria com as Secretarias de Educação, Saúde e a rede de proteção do município, promoverá, no próximo sábado, dia 17 de maio, uma mobilização pelo Maio Laranja. A ação acontecerá no centro da cidade, das 10h às 12h, com o intuito de conscientizar a população sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O Maio Laranja é um mês dedicado à sensibilização e mobilização social em torno da proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual. Durante o evento, estão previstas atividades voltadas para a informação e orientação sobre os canais de denúncia e os mecanismos de proteção disponíveis para vítimas e familiares.

A Secretaria Municipal de Assistência Social destaca a importância da participação da comunidade para fortalecer a rede de proteção e encorajar denúncias de casos de violência. "Sua presença é essencial nessa causa", reforça o convite divulgado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Além Paraíba.

A mobilização é aberta ao público e conta com a participação de profissionais das áreas de assistência social, saúde e educação, além de representantes da sociedade civil engajados na luta contra a exploração sexual infantojuvenil.

Para mais informações sobre o evento e formas de contribuir com a causa, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social de Além Paraíba.