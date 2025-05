Santo Antônio do Aventureiro dá a largada para o 6º Motofest

amantes do rock e das duas rodas na região: o 6º Motofest de Santo Antônio do Aventureiro. Durante três dias, o município será palco de uma celebração vibrante, onde o ronco dos motores se mistura ao som do rock and roll e à energia contagiante de milhares de motociclistas vindos de diferentes cidades.

A expectativa é alta: segundo os organizadores, o encontro deve reunir entre dois e três mil motociclistas, consolidando o evento como um dos maiores do gênero na Zona da Mata mineira. A festa será marcada por companheirismo, alegria, confraternização e espírito solidário — marcas registradas do Motofest.

A programação musical promete agitar o público logo no primeiro dia. Nesta sexta-feira, três grandes bandas subirão ao palco montado pela HLO Produções, empresa responsável pela infraestrutura, sonorização e iluminação do evento:

· 19h30 – Banda Lado B

· 21h30 – Banda Rui Bala

· 23h30 – Tukas Band

Destaque da noite, a Tukas Band promete encerrar a primeira noite do Motofest em grande estilo. Com um repertório recheado de clássicos do rock nacional e internacional, a banda é conhecida pela energia no palco e por animar grandes eventos em toda a região. A apresentação da Tukas Band, marcada para às 23h30, é uma das mais esperadas pelos fãs.

A programação oficial terá início às 18h30, com a abertura solene e a entrega da premiação do 1º Concurso de Fotografias de Santo Antônio do Aventureiro, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura.

O 6º Motofest é uma realização da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e conta com total apoio da comunidade local, comerciantes e voluntários que acreditam na força do evento como motor de cultura, lazer e desenvolvimento para o município.

Que comecem os motores e que o rock role solto no coração aventureirense!

(Da redação, com informações do site Jornal Além Parahyba)